Завидует молодости? Фанаты осудили Собчак за самоутверждение за счет оскорблений «принцессы»

Сегодня, 22:25 \\ Шоу-бизнес

Светская львица сравнила себя с аниматором в нелепом костюме.

Кения Собчак решила устроить своему единственному сыну настоящий праздник в выходной день и заказала аниматора. Девушка в образе принцессы активно развлекала маленького Платона, играла с ним и делала фигуры из шаров. Судя по всему, и аниматор, и маленький мальчик были довольны проведенным временем, однако Ксения не устояла и в своей обычной «невинной» манере унизила работу девушки.

В своем микроблоге она опубликовала фото с Платоном и «принцессой», заявив, что после расставания с аниматором ее маленький 2-летний сын подошел и сказал: «Мама, я видел принцессу, но ты лучше». Редкая лесть стала бальзамом на душу Ксении. «И первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет», - заявила теледива.

Однако фанаты теледивы не разделили ее восторг и осудили Собчак за самоутверждение за счет оскорблений «принцессы». Как говорят, «сам себя не похвалишь – никто не похвалит», посмеялись поклонники. По мнению фанатов, для каждого малыша мама всегда является лучшим человеком, а потому глупо было буквально воспринимать слова сына и сравнивать себя с девушкой в нелепом парике и странном наряде, которая весь вечер дурачилась, пытаясь развлечь ребенка.

Неужели Ксения завидует молодости этой девушки, а потому позволила себе странное сравнение? Все женщины действительно боятся старости, однако самоутверждаться за счет молодых наемных работников очень глупо.

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Автор - Диана Минина
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