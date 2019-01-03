Старый друг лучше новой жены. Буйнов рассказал о 35-летней связи с Мариной Юдашкиной

Сегодня, 21:08 \\ Шоу-бизнес

Особое внимание к чужому мужчине могло спровоцировать ревность модельера.

Александр Буйнов – статный мужчина, о котором мечтают тысячи женщин. Да и по молодости он был весьма непостоянен: за его плечами три брака. Но уже тридцать лет он женат и обычно не скрывает своей любви к супруге.

К удивлению, исключительной женщиной, которая завоевала внимание певца, стала Марина Юдашкина, жена известного модельера. На официальной странице в Instagram музыкант рассказал о 35-летней связи с женщиной: оказывается, он был с ней знаком ещё до женитьбы на Алёне. Но, видимо, старый друг лучше новой жены, ведь именно верная подруга решила поухаживать за садом артиста, и провела кропотливую работу: высадила сразу несколько клумб, облагородив прохудившуюся лодку.

А вот сама Юдашкина оказалась намного более щедрой на совместные снимки: в её профиле можно отыскать много фотографий с Буйновым. Причём, артисты очень гармонично смотрятся вместе, видно, что давно находят общий язык. Такая картина дружеской идиллии вполне могла стать причиной ревности модельера. Возможно, именно из-за обиды на жену Валентин и не спешит уделять внимание жене на своей официальной странице.

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Автор - Балог Анна
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