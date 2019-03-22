«Уточкам» не место в огороде – Наташа Королёва могла «распугать» всех подруг

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

«Две красавицы» продинамили «роскошный концерт» певицы, отделавшись от нее нелепым обещанием и рекламой.

Наташа Королёва в последнее время, как заметили многие ее фанаты, мало внимания уделяет внешнему виду, что сильно сказалось как на ее интересах, так и на круге общения. Накануне певица встретилась со своими давними подругами Татьяной Мельниковой и Катей Гусевой. В их обществе артистка была явно лишней, ведь еще до прихода звезды девушки отлично проводили время вдвоем, веселились, называли себя красотками и все боялись, как бы таких распрекрасных барышень не украли с побережья Москвы-реки. При этом «искусственные» девушки так лихо скручивали губки бантиком, что подписчики прозвали их «уточками».

Позже к ним присоединилась простая Королёва в своем обычном «домашнем» образе без макияжа и укладки, что резко выделяло ее на фоне подруг. Судя по всему, они сразу же начали обсуждать предстоящий масштабный сольный концерт певицы 31 мая. Девушки не оправдали надежд артистки и быстро «слились» с предстоящего мероприятия под нелепыми предлогами, однако напор певицы заставил их пообещать «постараться прийти».

Всем своим видом девушки демонстрировали свое пренебрежение к Королёвой, практически не слушали ее и перебивали, а Татьяна, далекая от всего происходящего, просто раздувала губки на камеру, пока Наташа молча «дулась», а Катя рекламировала предстоящий концерт и зазывала зрителей.

Создается впечатление, что девушки намеренно игнорируют концерт певицы как и общение с ней из-за разных интересов, ведь «уточкам» не место в огороде. Судя по микроблогам подружек, их больше интересуют пышные тусовки и развлечения, в то время как Королёва игнорирует светские мероприятия, предпочитает проводить время дома или с семьей, копается на своем участке и пренебрегает всеми «женскими штучками». Получается, что Наташа Королёва могла «распугать» всех подруг своим затворническим образом жизни и небрежным отношением к себе, ведь не может разделить многие интересы современных девушек светского круга.

Поделиться новостью:
Автор - Диана Минина
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Завидует молодости? Фанаты осудили Собчак за самоутверждение за счет оскорблений «принцессы»

Светская львица сравнила себя с аниматором в нелепом костюме.

3 месяц? Телеведущая «Дом-2» тщательно скрывает беременность

 Юлия Ефременкова скрывает округлые очертания от внимательного взгляда зрителя.

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

Похудел и поседел. Фанаты напуганы состоянием Федора Бондарчука

 Режиссер очень уставший, худой и седой появился на Каннском кинофестивале под руку с...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ