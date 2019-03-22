«Уточкам» не место в огороде – Наташа Королёва могла «распугать» всех подруг

«Две красавицы» продинамили «роскошный концерт» певицы, отделавшись от нее нелепым обещанием и рекламой.

Наташа Королёва в последнее время, как заметили многие ее фанаты, мало внимания уделяет внешнему виду, что сильно сказалось как на ее интересах, так и на круге общения. Накануне певица встретилась со своими давними подругами Татьяной Мельниковой и Катей Гусевой. В их обществе артистка была явно лишней, ведь еще до прихода звезды девушки отлично проводили время вдвоем, веселились, называли себя красотками и все боялись, как бы таких распрекрасных барышень не украли с побережья Москвы-реки. При этом «искусственные» девушки так лихо скручивали губки бантиком, что подписчики прозвали их «уточками».

Позже к ним присоединилась простая Королёва в своем обычном «домашнем» образе без макияжа и укладки, что резко выделяло ее на фоне подруг. Судя по всему, они сразу же начали обсуждать предстоящий масштабный сольный концерт певицы 31 мая. Девушки не оправдали надежд артистки и быстро «слились» с предстоящего мероприятия под нелепыми предлогами, однако напор певицы заставил их пообещать «постараться прийти».

Всем своим видом девушки демонстрировали свое пренебрежение к Королёвой, практически не слушали ее и перебивали, а Татьяна, далекая от всего происходящего, просто раздувала губки на камеру, пока Наташа молча «дулась», а Катя рекламировала предстоящий концерт и зазывала зрителей.

Создается впечатление, что девушки намеренно игнорируют концерт певицы как и общение с ней из-за разных интересов, ведь «уточкам» не место в огороде. Судя по микроблогам подружек, их больше интересуют пышные тусовки и развлечения, в то время как Королёва игнорирует светские мероприятия, предпочитает проводить время дома или с семьей, копается на своем участке и пренебрегает всеми «женскими штучками». Получается, что Наташа Королёва могла «распугать» всех подруг своим затворническим образом жизни и небрежным отношением к себе, ведь не может разделить многие интересы современных девушек светского круга.