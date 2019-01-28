Белоснежка заслужила, а гномы нет. Звезда «Уральских пельменей» отдыхает за счёт коллег-трудяг

Илана Юрьева, видимо, надолго «засела» на Мальдивах, в то время как другие участники команды, судя по всему, вынуждены «пахать» в других местах или проектах.

Илана Юрьева, пожалуй, самая узнаваемая звезда проекта «Уральские пельмени». Подписчиков у неё в Instagram – вдвое больше, чем у коллег. Звезда пришла в команду после ухода её предшественницы, Юлии Михалковой, в декрет, и, видимо, быстро почувствовала «власть» в мужской компании.

Неделю назад на официальном сайте «Уральских пельменей» было объявлено о том, что артисты уходят на каникулы после окончания очередного сезона. Только, по сути, отдыхать отправилась одна Юрьева, а и Рожков, и Соколов, и Мясников продолжили «пахать» на других проектах. Сместился и график гастролей: следующее выступление команды состоится только 11 июня, стало быть, примерно до этого времени Илана планирует отдыхать на Мальдивах.

Создаётся впечатление, что она, словно Белоснежка среди гномов, не обделена вниманием и коллеги-трудяги буквально «молятся» на неё и ждут возвращения. Поскольку «Пельмени» не могут выступать неполным составом, они вынуждены в поисках дополнительного заработка принимать участие в других шоу и киноработах. Получается, что Илана ограничила возможность выступлений, и, таким образом, отдыхает за счёт команды, как будто отпуск заслужила только она.