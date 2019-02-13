«Узнал по прессу» - Николаев «подколол» располневшего Киркорова

Сегодня, 16:22 \\ Шоу-бизнес

Насмешливый комментарий коллеги, видимо, подпортил настроение Филиппу Бедросовичу.

Вчера Кристина Орбакайте, судя по всему, решила устроить дополнительное пиршество в честь своего дня рождения. Певица вместе со своим супругом Михаилом Земцовым и друзьями организовала прогулку на катере по реке Неве в Санкт-Петербурге. Как выяснилось позже, Филипп Киркоров также прибыл в Северную столицу, дабы провести время с именинницей.

Король эстрады был в прекрасном расположении духа – шутил, смеялся, делился видео с подписчиками. Однако, вскоре артист перестал публиковать ролики в своем Instagram. Вполне возможно, настроение Филиппа Бедросовича улетучилось. Поводом для этого мог послужить язвительный комментарий Игоря Николаева, который композитор оставил на странице Кристины Орбакайте. Певица опубликовала фото, на котором позирует с Филиппом. При этом, сам артист позирует в катере практически лежа, поэтому сразу исполнителя можно и не узнать.

«Это Фил! Узнал по прессу!», - написал в комментариях Николаев, видимо, намекнув на лишние килограммы Филиппа Бедросовича. Похоже, композитор попросту «подколол» располневшего Киркорова.

Примечательно, что многие подписчики Орбакайте оценили комментарий Николаева. При этом, фолловеры продолжили тему, как будто насмехаясь над Киркоровым: «Пресс знатный, да», «Аллегрова в два раза шире».

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Автор - Анна Журавлева
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