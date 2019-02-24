Декрет не за горами? Беременность Каменских могла подтолкнуть Потапа к свадьбе

Настя хотела детей задолго до бракосочетания, рассказал ведущий церемонии Андрей Данилко.

В середине мая бывшие участники дуэта «Потап и Настя» сыграли роскошную свадьбу в киевском ресторане Fabius. Ведущего церемонии невеста выбирала сама, настояв на кандидатуре Андрея Данилко — общего друга пары. Он, как оказалось, давно был в курсе тайного романа знаменитостей.

По словам шоумена, дело было в далеком 2008 году. Данилко с первых минут знакомства с ребятами заметил, что между Настей и Алексеем (настоящее имя Потапа) есть, тот самый, «контакт». Артист поведал, что Каменских давно мечтала о детках и вела разговоры об их появлении еще задолго до свадьбы.

«И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут», - добродушно добавил Андрей Данилко.

Он рассказал, что согласился проводить звездную свадьбу совершенно бесплатно.

Напомним, внезапная новость о бракосочетании Насти и Потапа повергла в шок поклонников дуэта. Артисты долгие годы умело скрывали свой союз, опровергая появляющиеся в СМИ слухи. Возможно, именно, беременность Каменских подтолкнуть Потапа к «срочной» свадьбе, заставив влюбленных выйти из тени.

Совсем недавно певица в своем Instagram похвасталась, что «любимый» муж подарил ей личный самолет, который, по мнению фанатов, был благодарностью за будущего малыша. Получается, что декрет Насти не за горами? Остается только порадоваться за исполнителей и отдать им дань уважения за умение скрывать подробности личной жизни от любопытных глаз.

Сама Каменских пока отрицает слухи об «интересном положении», однако когда-то она отрицала и роман с Потапом. Поэтому, вполне вероятно, что на самом деле она всё-таки беременна, просто, пока не хочет делиться этой новостью с публикой.