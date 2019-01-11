Хорошо прогулялись: Гузель Хасанова призналась в любви Диме Билану

Певица всю ночь гуляла с Биланом, а на следующее утро публично призналась ему в своих чувствах.

Бывшая участница Фабрики звезд Гузель Хасанова почти всю ночь провела, гуляя с Димой Биланом. А на следующий день опубликовала запись в своем профиле, в котором призналась в чувствах к певцу, однако, когда подписчики подняли шум по этой теме, содержание записи ей пришлось изменить.

Также в комментариях, много поклонников Хасановой высказались об ориентации певца, якобы она не стандартна и совсем не в пользу Гузели. Слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Димы Билана давно ходят в сети. Однако, в мае прошлого года Дима Билан на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал изображение, на котором запечатлен вместе с привлекательной брюнеткой. Парочка сидела за столом и счастливо улыбалась. Поклонники озадачились, кто же эта очаровательная девушка.

Оказалось, спутницей Димы Билана была тренер по йоге Инна Андреева. Певец познакомился с ней, когда сотрудничал с продюсером Юрием Айзеншписом. Будучи на гастролях в Анапе, Билан встретил Андрееву, после чего пригласил ее в гости. Вскоре она приехала к нему в Москву и осталась жить в столице.

Видимо, по этой причине певец никак не прокомментировал и не отреагировал на признания Хасановой в любви, а свои отношения певец афишировать не любит, избегая распространения скандалов и слухов. Возможно, он до сих пор встречается со своей тренершей по йоге Инной, поэтому проигнорировал заявления Гузели.