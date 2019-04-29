«Превратился в шпану» – «Искусственная» внешность Михайлова шокировала сеть

Сегодня, 13:26 \\ Шоу-бизнес

«Покоритель дамских сердец» показался фанатам слишком напудренным и не брутальным.

Натянутая улыбка, уставший взгляд, неестественное лицо – именно так описали фолловеры Стаса Михайлова. Филипп Киркоров решил поделиться фотографией со своим другом и коллегой по сцене в Instagram-аккаунте, но, видимо, не ожидал, что это вызовет массу критики со стороны. Как отметили поклонники, Михайлов очень сильно изменился. Они написали, что раньше он был брутальным и мужественным артистом, который запросто очаровывал женщин. Теперь у него «искусственная» внешность, которая буквально шокировала Сеть.

«Был мужчиной, а превратился в шпану!» – поклонники были крайне недовольны, что в свои 50 лет певец все равно «молодится». Как они отметили, пластические операции, походы к косметологам и даже макияж заметен «на лицо». Даже стиль Михайлова поменялся: некоторые посчитали его слишком вычурным и, в некоторой степени, вульгарным. Не исключено, что Стас все же прислушается к критическим комментариям своей аудитории и, как минимум, сменит стилиста.


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Автор - Александра Рождественская
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