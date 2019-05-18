Кудрявцева заменит? Орлова может попрощаться со своим местом на «Доме-2»

Ольга заняла место Леры в программе «Звезды сошлись». Не исключено, что телеведущая начнет мстить.

Недавно стало известно, что телеведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Орлова рассказала в своем Instagram-аккаунте, что она лишь временно подменяет Кудрявцеву, пока та находится в отпуске. Но пока Лера проводит отдых на пляже, Ольга может окончательно занять ее место и стать еще более популярной.

Если Орлова действительно окончательно останется на месте Кудрявцевой, вполне возможно, что последняя захочет отомстить. Так, Валерия может претендовать на роль ведущей шоу «Дом-2». Леру Кудрявцеву многие считают достойной ведущей с большим опытом, ее часто приглашают на различные телешоу и мероприятия всероссийского масштаба. Поэтому вполне возможно, что, если девушка действительно решит вести «Дом-2», Орлова может попрощаться со своим местом. Тем более, уже достаточно длительное время ходят слухи о том, что Ольга собирается покинуть «Дом-2», и теперь они могут только подтвердиться.

Когда только стало известно, что ведущей «Дома-2» станет Ольга Орлова, многие поклонники шоу негативно отреагировали на это. Несомненно, за все время, что Ольга ведет «Дом-2», у нее появились фанаты. Но остались и те, кто придерживается того же мнения, что и раньше. Кудрявцева же заслужила любовь зрителей, и вероятно ей будет не так сложно заменить Орлову в популярном шоу на ТНТ.