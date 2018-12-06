Шейк, прощай! Брэдли Купер заберет ребенка у модели

Недавнее расставание Голливудского красавчика и Ирины повергло в шок фанатов пары.

Известная модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер вместе уже около 4 лет Официально Купер так и не позвал Ирину замуж. У пары 2 года назад родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. Конечно же родители в ней души не чают, но последние события выбели из колеи обоих. Все дело в том, что сначала Леди Гага компрометировала Купера, поцеловав прямо в губы красной помадой на премии «Оскар», а буквально неделю назад фанаты засняли Брэдли в компании эффектной блондинки. Стоит отметить, что актер открыл ее дверь своего спортивного спорткара подала руку и забрал ее сумочку. Вел себя актер очень манерно, но раскрепощенно. А вот, где в это время была Ирина Шейк? Как оказалось, поклонники подловили Ирину, она гуляла с дочерью в одном из парков в Лос-Анджелесе, откуда записала stories в свой Instagram.

А сейчас в СМИ появилась информация, что Купер заберет ребенку у модели. Якобы у него много связей в суде, а его материальное благополучие не составит труда отправить русскую модель обратно в Челябинскую область. Как сообщает Star News, Брэдли настроен очень серьезно. Он убежден, что все проблемы, которые были созданы в семье – вина только Ирины. Она якобы не помогала ему в создании его творческого пути, и не поддержала, когда он был номинирован на «Оскар». Star News информирует о том, что охлаждение чувств в пару пришли после того, как Шейк родила ему дочь.

Купер был увлечен карьерой и съемками, а Ирина все свое внимание отдавала маленькой Леи. Но, несмотря на это актер очень привязался к дочурке и сейчас, скорее всего, начнутся долгие судебные тяжбы супругов. Остается только добавить: Шейк, прощай! Здравствуй эффектная блондинка из Голливуда. Многие фолловеры еще надеются, что пара помириться и заживет, как раньше