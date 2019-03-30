3 месяц? Телеведущая «Дом-2» тщательно скрывает беременность

Юлия Ефременкова скрывает округлые очертания от внимательного взгляда зрителя.

Телеведущая проекта «Дом-2» на Сейшелах - Юлия Ефременкова заметно округлилась. Девушка прячет фигуру за балахонистыми одеждами и в последнее время не отходит от кухни. Пользователи заметили, что в последних эфирах телеведущая только и жуёт. Но преобразования во внешности Юлии видятся фанатам, не как последствия переедания. Фанаты девушки уверены, что пара ждёт ребёнка и именно поэтому ребята так быстро помирились после пылкой ссоры. Видимо, Мондезир не готов оставить девушку с ребёнком на руках. Как бы пользователи плохо не относились к молодому человеку, участник показал себя лишь с положительной стороны, как ответственный мужчина, готовый отвечать за свои поступки.

Юлия несколько дней назад опубликовала stories, на котором отчётливо видно изменившуюся фигуру девушки. Пользователи закидали страницу Юлии вопросами: «Юля ты что в положении?», «Сколько месяцев?». Девушка ничего не ответила, она лишь прокомментировала в своём блоге, что целенаправленно набирала вес, так как ей перестало нравится её худощавое телосложение, и Мондезир к тому же предпочитает девушек попухлее. Вероятно, девушка так высказалась и -за большого количества вопросов от фанатов. На первый взгляд у девушки третий месяц беременности.

Зрители до последнего не могли поверить, что Юлия встречается с участником телепроекта Мондезиром, многие считали, что это временный пиар, либо что девушка хочет, чтобы её приревновал бывший молодой человек Сергей Кучеров. Некоторые писали Юлии в direct, что пройдет время и Мондезир начнет её бить. Несмотря на все слухи пара доказала, что у них искренние чувства и они готовы строить семью и возможно в скором времени заявят о положении телеведущей.