Песков будет в бешенстве! Антонио Бандерас «положил глаз» на Татьяну Навку

Фигуристка «стреляла глазами» импозантному актеру, а он не упустил возможность «пощупать» Навку за выпуклые места, сообщают инсайдеры.

Каннский кинофестиваль прошел для знаменитой фигуристки Татьяны Навки очень плодотворно. Татьяна не только показала всем свой обворожительный наряд за 500 тысяч рублей, но и смогла пофлиртовать с самым завидным женихом Испании. Инсайдеры сообщают, что мало того он не сводил глаз с Навки, он еще во время фотосессии умудрился «потрогать» ее практически с ног до головы. Вероятно, красивые русские женщины очень нравятся престарелому Бандерасу.

Он явно «положил глаз» на Татьяну Навку. Как сообщают СМИ, что пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова не было на церемонии. Навку сопровождала охрана и Антонио. По сообщению Star News, Навка и Антонио весь вечер мило беседовали и не замечали никого вокруг. Татьяна не плохо владеет английским, вероятно, это ей помогло в общении с секс-символом Испании. Многие подписчики Навки, отмечают, что Антонио больше подходит фигуристке по темпераменту и внешне. Вот только Песков будет в бешенстве, если узнает, что Навка позволила себе такие милые шалости, как побывать в объятиях Бандероса.

«Посмотрите, с каким запалом они друг на друга смотрят. Между ними химия, не то что с Песковым, вечно недовольная стоит. Ей нужны были бабки и связи, а дальше она теперь миллионерша с собственным бизнесом, можно и к Бандеросу подкатить», — пишут хэйтеры.

Многие считают, что брак Пескова и Наски изжил себя и сейчас может наступить переломный момент, когда супруги в порыве разводятся и ищут себе других половинок. Стоит напомнить, что сама Татьяна Навка уже становилась предметом развода. Она увела Пескова из семьи, где было трое детей. Экс-супруга Дмитрия очень долго выходила из депресии.