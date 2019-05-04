«Дом-2» не проходит бесследно! Кохно пообещала убить Хромину в прямом эфире

Скандал Марии Кохно и Елены Хроминой дошел до суда.

Несколько дней назад экс-участницы телепроекта «Дом-2» - Мария Кохно и Елена Хромина объявили друг другу войну. Долгое время девушки дружили, в их «крепкой» дружбе, также принимала участие Елизавета Триандафилиди. Все началось с того, что Елена сказала, что все бывшие участницы проекта девушки легкого поведения и это знают все, но не озвучивают. Именно это высказывание и зацепило Марию и она начала поливать грязью Хромину,через какое-то время к этому конфликту подключилась мама Кохно и подружка Лиза. Вся эта грязь происходила на личных страничках Instagram, в прямых эфирах и stories бывших подруг. Елена недолго думая собрала все видео материалы, которые ей прислали ее верные фолловеры, написала заявление и весь пакет документов.

https://youtu.be/whdhiASG-WI

И сегодняшним днем понесет все это в суд, Кохно ни капельки не испугавшись больше начала провоцировать Елену и говорить в прямом эфире угрозы в ее адрес. Она пообещала убить ее. «Дом-2» не проходит бесследно, для всех участников, они привыкают зарабатывать «легкие и грязные» деньги на проекте, а потом когда уходят за ворота ищут подходящий вариант заработка. Экс-участницы вжились в роль телепроекта, что для них привычное дело не держать язык за зубами, а после закончить весь скандал судебными разбирательствами. Дело не только в деньгах, но и в хайпе, ведь хайп - это те же деньги. Они становятся популярными, делают рекламу и на этом зарабатывают.

Что касается высказываний Хроминой, то она отчасти права ведь много ходит слухов в сети, что многие экс-участницы «Дом-2» становятся «подстилками» за деньги.