«Дом-2» не проходит бесследно! Кохно пообещала убить Хромину в прямом эфире

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Скандал Марии Кохно и Елены Хроминой дошел до суда.

Несколько дней назад экс-участницы телепроекта «Дом-2» - Мария Кохно и Елена Хромина объявили друг другу войну. Долгое время девушки дружили, в их «крепкой» дружбе, также принимала участие Елизавета Триандафилиди. Все началось с того, что Елена сказала, что все бывшие участницы проекта девушки легкого поведения и это знают все, но не озвучивают. Именно это высказывание и зацепило Марию и она начала поливать грязью Хромину,через какое-то время к этому конфликту подключилась мама Кохно и подружка Лиза. Вся эта грязь происходила на личных страничках Instagram, в прямых эфирах и stories бывших подруг. Елена недолго думая собрала все видео материалы, которые ей прислали ее верные фолловеры, написала заявление и весь пакет документов.

https://youtu.be/whdhiASG-WI

И сегодняшним днем понесет все это в суд, Кохно ни капельки не испугавшись больше начала провоцировать Елену и говорить в прямом эфире угрозы в ее адрес. Она пообещала убить ее. «Дом-2» не проходит бесследно, для всех участников, они привыкают зарабатывать «легкие и грязные» деньги на проекте, а потом когда уходят за ворота ищут подходящий вариант заработка. Экс-участницы вжились в роль телепроекта, что для них привычное дело не держать язык за зубами, а после закончить весь скандал судебными разбирательствами.  Дело не только в деньгах, но и в хайпе, ведь хайп - это те же деньги. Они становятся популярными, делают рекламу и на этом зарабатывают.

Что касается высказываний Хроминой, то она отчасти права ведь много ходит слухов в сети, что многие экс-участницы «Дом-2» становятся «подстилками» за деньги.

Поделиться новостью:
Автор - Ария Нойманн
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

ТНТ не выделил денег? Бузову загримировали подарками от поклонниц

 Лишь бы угодить «своим людям» – Оля использовала косметику, которую получила в знак...

А Пугачева мать? Киркоров продолжает называть Орбакайте сестрой

 Бывший отчим стал для певицы «настоящим» братом. Возможно, отношение к Примадонне также...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ