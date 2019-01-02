«Приемыш» Рудковской мог стать очередным источником ее дохода

Известный продюсер считает нормальным, что дети работают с раннего возраста.

В этом году окончили школу два сына известного музыкального продюсера Яны Рудковской. Отцом Андрея и Николая является Виктор Батурин – первый муж Яны. Андрей не родной сын Рудковской, его родила Юлия Солтовец, которая когда-то была подругой Яны. Биологическая мать отказалась от мальчика еще в роддоме. С тех пор его воспитывает Рудковская.

Рудковская рассказывала в своем Instagram-аккаунте, что ее дети привыкли зарабатывать. Например, Андрей в прошлом году строил дом и работал в саду для того, чтобы заработать на свои карманные расходы. Младший сын Яны даже фотографируется за какое-то вознаграждение, а не просто так. Когда Яна Рудковская разводилась с первым мужем, встал вопрос о том, с кем будут жить сыновья. Рудковская смогла добиться того, чтобы детей оставили ей. Она настаивала на том, чтобы Андрей остался с ней, несмотря на то, что он приемный. В сети ходит мнение, что Яна оставила «приемыша» не из-за большой любви. Своего первого мужа Яна увела у своей подруги Юлии Солтовец. Вполне возможно, что Рудковская побоялась бумеранга, который может ей вернуться за то, что она начала встречаться с мужем подруги, и поэтому оставила ребенка себе. Тем более, продюсер может извлечь свою выгоду от Андрея. Приемный сын может стать еще одной рабочей силой в семье, а, следовательно, очередным источником дохода.

Андрей и Николай окончили школу, а значит, они могут отправиться во взрослую самостоятельную жизнь. Вероятно, Рудковскую это не сильно беспокоит, ведь у нее остался младший сын, который также может приносить доход семье.