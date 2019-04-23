Максим взяла себя в руки: Пройдя реабилитацию после ДТП, певица дала концерт

Сегодня, 06:05 \\ Шоу-бизнес

Певица привела в восторг фанатов на своем выступлении, когда вышла посвежевшей после скандальных концертов в нетрезвом виде и истории с аварией.

Певица Максим дала свой концерт 25 мая в Ташкенте, как и обещала. Так как девушка находилась на реабилитационном периоде после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло по дороге в аэропорт. Некоторые в сети обвиняли певицу в употреблении горячительных напитков и якобы ввиду этого она просто упала с лестницы у себя дома, получив травмы, но официального подтверждения этому так и не нашлось. А вот в случае с ДТП, агент певицы лично извинился перед поклонниками и сказал, что концерты будут перенесены на конец мая.

Также девушку обвиняли в том, что она находилась в нетрезвом состоянии на собственных концертах, видимо, это факт и породил слухи о том, что она упала с лестницы. Напомним, что ранее было предоставлено несколько фотографии о состоянии певицы, где у нее было множество ушибов и гематом по телу. Почти два месяца девушка провела дома и ездила по врачам.

Однако, сейчас подписчики Telegram-канала «Светские хроники», которые были на концерте Максим в Ташкенте поделились впечатлениями о мероприятии. Они сообщили, что вместе с девушкой пел весь зал, а после концерта она отдавалась фанатам на все сто процентов, раздавая автографы и фотографируясь с ними. Видимо, после «падения» она смогла взять себя в руки и привести свои поклонников в восторг при помощи своей музыки и энергии.

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Автор - Михаил Примаков
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