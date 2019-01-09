Завидный холостяк сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров женится

Сегодня, 04:00 \\ Шоу-бизнес

Артист поделился с подписчиками фотографией свадебного платья, которая подтолкнула на мысли о скорой женитьбе актера.

Любимец многих женщин актёр Александр Петров вызвал массу обсуждений вокруг себя после публикации в Instagram. Молодой человек опубликовал неоднозначное  фото с витриной свадебных платьев и проезжающей девочкой на самокате. После публикации фотокарточки появились догадки, что завидный холостяк сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров женится. Многие девушки не стали скрывать, что расстроились такому событию, ведь миллионы женщин считают Александра секс-символом.

Артист особо не афишировал отношений и у фанаток был шанс надеяться, что Петров лишь прикрывается отношениями, чтобы журналисты не задавали лишних вопросов. Больше всего пользователи склоняются к версии, что артист встречается с актрисой Ириной Старшенбаум и они готовятся к свадьбе.

«Петров женится», «Насколько я помню, писали уже, что свадьба летом и предложение он уже сделал, в интервью где-то», - пишут подписчики актера.

Другая часть фанатов увидели в публикации более глубокий смысл: «Вау! Остановись мгновение...ведь так незаметно летит от самоката до свадебного платья». Пользователи уверены, что артист увидев девочку на самокате возле свадебного салона и поддался философским размышлениям.Смысл заключается в том, что от девочки до леди один шаг. Александр смог заметить мгновение, под названием жизнь.

Александр всегда скрывал свою личную жизнь, поэтому пользователям приходится додумывать происходящее в жизни артиста. До настоящего момента было известно, что артист встречался с девушкой Дарьей 10 лет, которую привёз вслед за собой в Москву. В дальнейшем выяснилось, что у Александра вспыхнул служебный роман с актрисой Ириной Старшенбаум, который ему приходилось скрывать от Дарьи. Новые чувства перевесили и артист решил расстаться с девушкой. Теперь Алесандра и Ирину можно увидеть отдыхащими вместе, либо на светских мероприятиях. Возможно, пара вскоре поделится яркими свадебными снимками в свём Instagram.


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Автор - Светлана Гончарова
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