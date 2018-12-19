Талию сделала - бёдра расплылись. Орлова опозорилась на премии РуТВ из-за неудачного наряда

Вчера, 22:42 \\ Шоу-бизнес

Чёрное облегающие платье показало фигуру телеведущей не с очень привлекательной стороны.

Ольга Орлова известна своим необычным вкусом. Обычно для эфиров она выбирает яркие, блестящие наряды, чтобы выделяться среди «серых масс». На премии РуТВ телеведущая тоже, видимо, решила выделиться на фоне толпы и, наоборот, надела чёрное платье в пол. Свою цель она, конечно, достигла, на видео с праздника не было замечено ни одного подобного образа.

Но вот для неё наряд оказался очень неудачным. Скорее всего, под облегающим платьем был какой-то утягивающий корсет: талию действительно он сделал осиной, но вот бёдра на её фоне – расплылись. Особенно, если сравнивать Орлову с рядом стоящей коллегой Бородиной, складывается впечатление, что Ольга специально опозорилась, чтобы поднять рейтинги подруги. Ведь неестественно выглядят не только бёдра: из-за странной длины кажутся короткими ноги, да и оголённая зона декольте явно выдаёт реальный возраст звезды.

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Автор - Балог Анна
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