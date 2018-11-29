ТНТ не выделил денег? Бузову загримировали подарками от поклонниц

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

Лишь бы угодить «своим людям» – Оля использовала косметику, которую получила в знак благодарности после концерта.

Недавно у Ольги Бузовой состоялся очередной концерт в Краснодаре. Как обычно, певица «отплясала» весь вечер и получила огромное количество букетов за свое выступление. На этот раз фанаты телезвезды стали более находчивыми и придумали для нее новые подарки. После выступления Ольга получила несколько помад – подделок на известные косметические бренды.

По идее, любая другая знаменитость не обратила бы внимание на этот презент, но, видимо, Бузова слишком сильно ценит своих людей и их старания. Перед эфиром на телевидении ее загримировали подарками от поклонниц. Оля была довольна, что ее новая помада отлично подходит под наряд от Виктории Бони.

ТНТ не выделил денег на инвентарь для гримёров, или Бузова сама настояла, что попробует накраситься непроверенной косметикой? На самом деле, этот поступок показал Ольгу с выгодной стороны, ведь теперь ее толпа поклонников будет задаривать подарками с удвоенной силой.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Рождественская
Главное за неделю

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

ТНТ не выделил денег? Бузову загримировали подарками от поклонниц

 Лишь бы угодить «своим людям» – Оля использовала косметику, которую получила в знак...

А Пугачева мать? Киркоров продолжает называть Орбакайте сестрой

 Бывший отчим стал для певицы «настоящим» братом. Возможно, отношение к Примадонне также...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Любовь на троих? Николаев поздравлением Варум намекнул на интрижку

 Слухи о разгульном образе жизни певца и неоднозначное признание в любви спровоцировали...

«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

 Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ