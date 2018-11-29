ТНТ не выделил денег? Бузову загримировали подарками от поклонниц

Лишь бы угодить «своим людям» – Оля использовала косметику, которую получила в знак благодарности после концерта.

Недавно у Ольги Бузовой состоялся очередной концерт в Краснодаре. Как обычно, певица «отплясала» весь вечер и получила огромное количество букетов за свое выступление. На этот раз фанаты телезвезды стали более находчивыми и придумали для нее новые подарки. После выступления Ольга получила несколько помад – подделок на известные косметические бренды.

По идее, любая другая знаменитость не обратила бы внимание на этот презент, но, видимо, Бузова слишком сильно ценит своих людей и их старания. Перед эфиром на телевидении ее загримировали подарками от поклонниц. Оля была довольна, что ее новая помада отлично подходит под наряд от Виктории Бони.

ТНТ не выделил денег на инвентарь для гримёров, или Бузова сама настояла, что попробует накраситься непроверенной косметикой? На самом деле, этот поступок показал Ольгу с выгодной стороны, ведь теперь ее толпа поклонников будет задаривать подарками с удвоенной силой.