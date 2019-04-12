А Пугачева мать? Киркоров продолжает называть Орбакайте сестрой

Сегодня, 22:00 \\ Шоу-бизнес

Бывший отчим стал для певицы «настоящим» братом. Возможно, отношение к Примадонне также изменилось.

 Несмотря на то, что Филипп Киркоров уже много лет не состоит в браке с Аллой Пугачевой, он поддерживает очень теплые и дружеские отношения с ее дочерью Кристиной Орбакайте. Недавно она отметила день рождения. Удивительно, что мать не поздравила дочь в Сети, а «король» оказался в числе первых, кто выразил ей самые теплые пожелания.

Кроме того, вслед за поздравлениями «посыпались» совместные фотографии. Примечательно, что Филипп настолько сблизился с Кристиной, что даже начал считать ее своей родственницей. Он и раньше говорил, что практически рос вместе с ней. Сейчас он продолжает называть Орбакайте сестрой.

 Если Орбакайте стала для него сестрой, то, возможно, Пугачеву он рассматривает в качестве матери? Да, за эти годы любовь могла пройти, но привязанность как к близкому человеку практически никогда не исчезает. Видимо, бывшая супруга и ее семья стали чем-то большим для Киркорова, заменив ему даже кровных родственников.


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Автор - Александра Рождественская
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