Боится показать счастливого «избранника»? Лорак «стесняется» появляться с Лазаревым

Сергей по-мужски признался во встрече с певицей, в то время как она пыталась «прикрыться» Киркоровым.

Вчера в Крокус Сити Холл прошло награждение победителей Русской музыкальной премии РуТВ. Среди звёзд присутствовали и любимцы публики – Ани Лорак и Сергей Лазарев. Видеозапись с церемонии награждения оба исполнителя опубликовали на своих официальных страницах в Instagram. Молодые люди сидели за столиком вместе с Филиппом Киркоровым. Именно его компанией, видимо, воспользовалась Ани Лорак, пытаясь скрыть рядом сидящего Лазарева. Она, вероятно, настолько боится показать счастливого «избранника», что только мельком показала его, да и картинка получилась такой нечёткой, что в ней едва узнаются очертания звезды.

А вот королю поп-сцены она уделила значительно больше внимания, сделав его главным героем своих «сторис». Возможно, из-за распространяющихся слухов о беременности Дива «стесняется» появляться на публике с Лазаревым, но боится ему это сказать, поэтому так нелепо «шифруется». Другое дело – сам Сергей. Он, наоборот, обделил вниманием Филиппа Бедросовича, крупным планом засняв Каролину, сидящую слева от него.