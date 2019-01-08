Боится показать счастливого «избранника»? Лорак «стесняется» появляться с Лазаревым

Сегодня, 20:53 \\ Шоу-бизнес

Сергей по-мужски признался во встрече с певицей, в то время как она пыталась «прикрыться» Киркоровым.

Вчера в Крокус Сити Холл прошло награждение победителей Русской музыкальной премии РуТВ. Среди звёзд присутствовали и любимцы публики – Ани Лорак и Сергей Лазарев. Видеозапись с церемонии награждения оба исполнителя опубликовали на своих официальных страницах в Instagram. Молодые люди сидели за столиком вместе с Филиппом Киркоровым. Именно его компанией, видимо, воспользовалась Ани Лорак, пытаясь скрыть рядом сидящего Лазарева. Она, вероятно, настолько боится показать счастливого «избранника», что только мельком показала его, да и картинка получилась такой нечёткой, что в ней едва узнаются очертания звезды.

А вот королю поп-сцены она уделила значительно больше внимания, сделав его главным героем своих «сторис». Возможно, из-за распространяющихся слухов о беременности Дива «стесняется» появляться на публике с Лазаревым, но боится ему это сказать, поэтому так нелепо «шифруется». Другое дело – сам Сергей. Он, наоборот, обделил вниманием Филиппа Бедросовича, крупным планом засняв Каролину, сидящую слева от него.

Поделиться новостью:
Автор - Балог Анна
Главное за неделю

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят...

Свекровь «змея»? Супруга Никиты Преснякова с презрением относится к Орбакайте

Так считают фанаты, говоря каждый раз Красновой, что она неправильно поступает по...

«Ля, какая!»: Ёлка откровенным нарядом на премии RU.TV поразила фанатов

Певица Ёлка боролась за премию в номинации «лучшая певица», но не смогла его завоевать....

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам...

Майданов мог лишиться беременной жены: «Она потеряла три с половиной литра крови»

Внезапная отслойки плаценты могла стоит жене музыканта жизни.

А Тимати готов к пополнению? Решетова примерила на себя роль матери

Чужой ребенок привлек внимание модели, и она не смогла скрыть проснувшийся материнский...

В долгах, но с шиком. Тарасов купил в кредит роскошный «Гелендваген»

Пока Костенко «донашивает» машину за Бузовой, футболист себя явно не обделяет.

«Глушилка» для экстрасенсов – Татьяна Ларина требует аннулировать результаты «Последнего героя»

На фоне скандала с шоу «Голос. Дети» провидица, видимо, решила «хайпануть» на еще одном...

Доверия нет? Седокова не может создать семью из-за травм прошлого

В этом уверены фанаты, основываясь на неудачных браках певицы и ее длительном...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ