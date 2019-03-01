«Хайпует» на беременности. Решетова прячет живот ради пиара

Невеста Тимати может беречь «сенсацию» ради масштабной рекламной кампании.

Уже несколько месяцев фанаты не могут добиться от Анастасии Решетовой правды — беременна они или нет. Изначально девушка опровергла все слухи о пополнении в семье, но многие ее действия и подозрительные фотографии с прикрытым животом заставляют сомневаться в ее словах. Кроме того, недавно появилась информация о том, что жена Пашу певица Ханна раскрыла секрет на вручении музыкальной премии, подтвердив, что модель действительно ждет ребенка.

Из-за этих слухов поклонники буквально «не отлипают» от Анастасии. К слову, сейчас идет голосование на шоу «Песни», и Решетова попросила своих фанатов проголосовать за предлагаемых кандидатов. Многие из них согласились это сделать только в том случае, если она покажет свой живот.

Такое внимание к «интересному положению» Решетовой может ей нравится. Не исключено, что она специально подогревает ажиотаж вокруг своей персоны, чтобы потом устроить грандиозную рекламную кампанию. Ведь беременность для любой звезды — еще один шанс подзаработать.

Видимо, Решетова прячет живот ради пиара. После подозрения в беременности ее популярность возросла в несколько раз. Естественно, ей удобно «хайповать» на своем положении, ведь пока тайна не будет разгадана, количество комментариев под ее постами будет только увеличиваться.



