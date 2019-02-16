Мстит за Николаева? Пугачева могла вычеркнуть Королёву из «списка друзей»
Наташа даже не смогла добыть билет на концерт Примадонны для своей мамы.
Недавно певица Наташа Королёва пожаловалась, что ее маме Людмиле Порывай так и не удалось осуществить свою давнюю мечту — попасть на юбилейный концерт Аллы Пугачевой. По словам Королёвой, она не входит в близкий круг общения Примадонны, а потому даже никто из друзей не смог помочь исполнительнице раздобыть заветный билет.
Не исключено, что Пугачева могла вычеркнуть Королёву из «списка друзей» сразу после того, как узнала о любовной связи Наташи с Тарзаном. Все дело в том, что певица завязала отношения с Сергеем Глушко еще до развода с Николаевым. С композитором Наташа Порывай прожила в браке 8 лет, однако, узнав об изменах супруга, не стала спешить с разводом, а дала композитору год для того, чтобы он разобрался в себе и своих чувствах к ней. С Тарзаном Королёва познакомилась и начала крутить роман еще до окончания срока, который она дала Николаеву для раздумий.
Более того, артистка забеременела от Сергея, когда еще официально состояла в браке с композитором. Выходит, певица дала время Николаеву все обдумать и решить, хочет ли он с ней жить дальше, однако сама же первой и ушла от него, не став дожидаться ответа. Вполне вероятно, такой поступок певицы разгневал Пугачеву и теперь она мстит Наташе за Николаева, который, видимо, очень дорог для нее.
Известно, что с Николаевым Пугачева дружит уже давно. Именно Примадонна первой заметила талант у музыканта и открыла ему дорогу в музыкальную карьеру, взяв в свой коллектив. А после прекращения сотрудничества с Раймондом Паулсом сделала Игоря своим композитором. Также стоит отметить, что Николаев является крестным отцом детей Пугачевой и Галкина.