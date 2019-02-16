Мстит за Николаева? Пугачева могла вычеркнуть Королёву из «списка друзей»

Сегодня, 19:35 \\ Шоу-бизнес

Наташа даже не смогла добыть билет на концерт Примадонны для своей мамы.

Недавно певица Наташа Королёва пожаловалась, что ее маме Людмиле Порывай так и не удалось осуществить свою давнюю мечту — попасть на юбилейный концерт Аллы Пугачевой. По словам Королёвой, она не входит в близкий круг общения Примадонны, а потому даже никто из друзей не смог помочь исполнительнице раздобыть заветный билет.

Не исключено, что Пугачева могла вычеркнуть Королёву из «списка друзей» сразу после того, как узнала о любовной связи Наташи с Тарзаном. Все дело в том, что певица завязала отношения с Сергеем Глушко еще до развода с Николаевым. С композитором Наташа Порывай прожила в браке 8 лет, однако, узнав об изменах супруга, не стала спешить с разводом, а дала композитору год для того, чтобы он разобрался в себе и своих чувствах к ней. С Тарзаном Королёва познакомилась и начала крутить роман еще до окончания срока, который она дала Николаеву для раздумий.

Более того, артистка забеременела от Сергея, когда еще официально состояла в браке с композитором. Выходит, певица дала время Николаеву все обдумать и решить, хочет ли он с ней жить дальше, однако сама же первой и ушла от него, не став дожидаться ответа. Вполне вероятно, такой поступок певицы разгневал Пугачеву и теперь она мстит Наташе за Николаева, который, видимо, очень дорог для нее.

Известно, что с Николаевым Пугачева дружит уже давно. Именно Примадонна первой заметила талант у музыканта и открыла ему дорогу в музыкальную карьеру, взяв в свой коллектив. А после прекращения сотрудничества с Раймондом Паулсом сделала Игоря своим композитором. Также стоит отметить, что Николаев является крестным отцом детей Пугачевой и Галкина.

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Автор - Анна Журавлева
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