«Расцвела» от внимания. Наташа Королёва может изменять Тарзану с юным бизнесменом

Подруга певицы «спалила» возможную замену Сергея Глушко.

Похоже, Королёва в отместку Тарзану может изменять мужу с юным бизнесменом. Молодой предприниматель в отличие от Глушко присутствовал на празднике, и похоже, весь вечер крутился рядом с певицей.

На одной из всплывших фотографий мужчина нежно обнимает Королёву за талию, а она трепетно прильнула к нему всем телом, демонстрируя явную симпатию. Похоже, они давно знакомы, и связаны очень близкими, доверительными отношениями. Интересно, что ни Наташа, ни предполагаемый любовник певицы не поделились совместными кадрами, видимо, боясь разоблачения. Сама Королёва опубликовала лишь пару кадров где она одна или с подругами, не желая показывать мужчин вообще.

Возможно, они действительно просто друзья, и мужчина не флиртовал, а старался быть галантным, а Наташа решила пококетничать. Однако учитывая репутацию ловеласа Сергея Глушко не исключено, что Королёва не упусти шанс поквитаться с мужем. Примечательно, что Наташа давно не носит обручальное кольцо, которое для женщин является знаком счастливого брака. Видимо, их брак с Тарзаном уже давно стал формальностью, которую нет смысла разрушать.

Наташа Королёва пришла на вечеринку в красивом платье. Судя по снимкам, певица преобразилась и будто бы заранее готовилась к встрече с молодым бизнесменом. От внимания мужчин Королёва «расцвела» — ее улыбка и счастливые глаза говорили сами за себя.

Свой титул «королевы красоты» она завоевала заслуженно и была очень довольна собой. Еще недавно Королёва спокойно хвасталась «отъеденным» торсом и неухоженная блистала без укладки и макияжа перед мужем и друзьями, однако внимание молодого поклонника могла резко преобразить ее.