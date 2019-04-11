Покрутили у виска – Лазарев с сыном отреагировали на новость о рождении второго ребенка

Сегодня, 14:47 \\ Шоу-бизнес

То ли звездный отец учит ребенка «плохим» знакам, то ли пытается доказать, что никакой дочери у него нет.

 Недавно СМИ облетела новость, что у Сергея Лазарева тайно родилась дочь. 5 лет назад у артиста появился сын от суррогатной матери, и, как сообщают инсайдеры, теперь таким же способом родилась девочка. Эту новость «слили» на вручение премии RU.TV, но сам артист пока не давал никаких комментариев на этот счет. Вместо этого Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте фотографию вместе с ребенком. Маленький Никита покрутил у виска, а певец подписал: «Тут как бы мой сын показывает некоторым!»

 Судя по этой «сторис», Лазарев с сыном отреагировали на новость о рождении второго ребенка. Так как эта информация не подтверждена официально, то есть большая вероятность, что это очередной фейк. С другой стороны, рождение своего первенца Сергей скрывал несколько лет, поэтому может оказаться, что он просто не хочет заранее афишировать пополнение в семье.
Стоит отметить, что будущий ребенок Лазарева, если он решится завести второго, будет, скорее всего, «из пробирки». О серьезных отношениях певца ничего не известно. Видимо, он категорически не хочет заводить семью или, как минимум, серьезные отношения. 


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Автор - Александра Рождественская
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