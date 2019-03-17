«Пошла по рукам» — фанаты осудили «развязное» поведение Ольги Орловой

Сначала звезда «Дома-2» позировала с Лазаревым, а затем оказалась в объятиях Воробьева.

Ольга Орлова в своем Instagram-профиле поделилась фотографией, на которой восседает в объятиях молодого таланта Алексея Воробьева. Незамужняя телеведущая, похоже, всеми силами пытается найти себе достойного жениха. За плечами 41-летней медийной персоны всего 4 года брака, разрушившегося целых 15 лет назад, поэтому желание найти мужчину кажется вполне естественным.

Но вот фанатам не понравилось поведение Ольги Орловой, ее назвали неприличной и осудили «развязное» поведение. Дело в том, что еще совсем недавно телеведущая нежно обнималась с 36-летним неженатым Сергеем Лазаревым. Тогда совместная фотография звезд вызвала бурное обсуждение и была расценена как намек на возможные романтические отношения. Однако последовавший за этим снимок в объятиях 31-летнего Воробьева спровоцировал лишь шквал негодования. «Ко всем залезла», «на молоденьких потянуло», «пошла по рукам» — возмущались комментаторы. Больше всего подписчиков Орловой возмутила 10-летняя разница в возрасте с молодым певцом, которого ведущая может рассматривать лишь как объект для статусного брака.

Ранее Ольга отмечала, что в последнее время тенденция среди молодых мужчин выбирать «девушек постарше» становится популярнее. Она уверена, что чем старше женщина, тем более мудрее и умеет правильно реагировать на мужские поступки. Возможно, именно поэтому в последнее время она все чаще появляется в компании с привлекательными молодыми артистами, пытаясь добиться их расположения.