Постельные сцены - на грани измены. Проскурякова может изменять Николаеву с коллегой

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Экранная любовь нередко перерастает в настоящие чувства.

Имя композитора Игоря Николаева все чаще звучит на просторах социальных сетей. Однако в последнее время о музыканте вспоминают не только как о талантливом исполнителе и поэте. В сети ходят слухи, что 59-летний Николаев может изменять своей супруге Юлии Проскуряковой.

Однако некоторые фолловеры выдвинули и другую версию — как раз таки Проскурякова может бросить Николаева, заигравшись в кино. «Заиграется и грани не заметит. Николаеву оттуда ее вытягивать надо», — отмечают в сети. Вполне вероятно, пользователи в чем-то правы. Ведь подобных случаев немало, когда коллеги по съемочной площадке становятся любовниками, причем даже такие, у которых есть семьи. Как говорится , постельные сцены — на грани измены.

Ни для кого не секрет, что Проскурякова активно продвигается по карьере как актриса. Девушка снялась не в одном фильме, где, к слову, присутствуют и романтические сцены. Игорь Николаев в недавнем интервью отметил, что семьей они собираются достаточно редко.

Сам он разъезжает по стране с гастролями, а Юлия занята учебой, постоянными репетициями и съемками. Получается, супруга композитора больше отдана своей творческой деятельности, которая, видимо, стала неотъемлемой частью ее жизни.

Можно предположить, что Юлия настолько увлеклась киноискусством, что потеряла грань между реальностью и кино. Не исключено, что Проскурякова может изменять состарившемуся Николаеву со своим коллегой по съемочной площадке. Однако данные выводы остаются лишь предположением — доказательств измен, как со стороны композитора, так и со стороны его жены, на сегодняшний день нет.

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Автор - Анна Журавлева
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