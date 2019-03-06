«Взрыв монтажной пены»: Лорак прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом – Сеть

Сегодня, 11:59 \\ Шоу-бизнес

Платье «а-ля мочалка» снова подтвердило догадки фанатов о пополнении в семье Каролины.

 Слухи о том, что Ани Лорак все-таки беременна, до сих пор не утихают. Певица не подтверждала эту информацию, но многие ее действия говорят об обратном. Особенно подозрения у фанатов вызывают странные мешковатые наряды звезды, которые она стала выбирать в последнее время. Обычно знаменитости стараются выбирать на светские мероприятия обтягивающие вещи, чтобы подчеркнуть фигуру. Каролина, видимо, не считает нужным показывать свой живот.

На премию RU.TV певица пришла в странном платье со шлейфом, которые некоторые назвали «зефирным», а хейтеры — «взрывом монтажной пены». В Сети посчитали, что Лорак специально прикрыла «беременный» живот нелепым нарядом. Иначе у нее просто нет другого повода, чтобы нарочно портить и скрывать свое тело.

 По мнению фанатом, наиболее вероятным отцом будущего ребенка Каролины может стать Сергей Лазарев. Певица уже много лет поддерживает с ним теплые отношения, но нельзя исключать, что за это время могла зародиться настоящая любовь.


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Автор - Александра Рождественская
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