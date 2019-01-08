Свекровь «змея»? Супруга Никиты Преснякова с презрением относится к Орбакайте

Так считают фанаты, говоря каждый раз Красновой, что она неправильно поступает по отношению к матери мужа. Многие уверены, что между родственницами есть недопонимания.

Вчера известная артистка Кристина Орбакайте отмечала свое 48-летие. Исполнительница получила множество пожеланий от своих коллег, семьи, поклонников, которые поздравили ее в своих личных микроблогах. Поклонники заметили, что сама невестка Алена Краснова решила пропустить проявление таких чувств и даже не поздравила артистку с ее днем. До этого момента был и ее супруг, которого она также не стала поздравлять с праздником, а на ответы многие вопросы просто умолчала.

Супруга Никиты Преснякова, похоже, с презрением относится к самой Орбакайте.

По мнению многих, Кристина не конфликтовала с девушкой и даже устроила им роскошную свадьбу, расходы которой полностью взяла на себя, а сама девушка старается никак не заводить разговоры по поводу свекрови. Многие подписчики не понимают такое отношение Красновой к членам семьи супруга.

Возможно, что у матери Никиты и его жены имеются недопонимая друг с другом, но это не означает того, что девушка должна себя так вести.

Также странно, что и сама Кристина никак не отзывается о Красновой и никак не поздравляет девушку. Исполнительница публикует фотографии с детьми, поздравляет старшего сына с праздником, но умалчивает про его супругу.

Неужели свекровь такая «змея»? Семья Перснякова приняли его возлюбленную с распростертыми объятиями и даже Пугачева расхвалила перед свадьбой Никиты его будущую невестку, а вопросов к девушке все больше, какие же отношения сложись между ней и его семьей?

Например, с Подольской Алена мило общается в комментариях, тепло отвечает и с нежностью относится к Наталье, а чем не угодила ей Орбакайте?

Однако Алена предпочитает не комментировать свои отношения с членами семьи.