Харламова хочет? Подруга Асмус толкает ее на измену ради интрижки с Гариком

Так считают фанаты. Они уверены, что за вульгарное поведение Кристины и флирт с незнакомыми мужчинами стоит благодарить ее «подругу».

Некогда «серая мышка», а сейчас роскошная и утонченная Кристина Асмус всегда являлась эталоном женственности и семейного благополучия. Актриса состоит в браке с юмористом – Гариком Харламовым. Их семью всегда считали примером для подражания и называли одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Сейчас Кристина и Гарик воспитывают дочь – Анастасию.

В последнее время в сети то и дело всплывает информация о конфликтах и изменах то Харламова, то Асмус. И не совсем понятно, имеет ли место быть измена в таких «идеальных отношениях».

Впрочем, по поведению Кристины в последнее время стало заметно, что она кардинально изменилась. Девушка перестала стесняться и «ушла в отрыв». Актриса ходит на тусовки и вечеринки, отрывается в ночных клубах. Посетители подобных заведений часто замечали, как Асмус танцует с чужими мужчинами, в то время как воспитанием дочери по всей видимости занимается именно Гарик.

Стоит заметить, что все эти «дикие» изменения связаны с появлением у Кристины Таинственной подруги. Вероятно, это именно она толкает Асмус на измену. Вот только ради чего? Ради интрижки с Харламовым? Вполне возможно, что новой знакомой Кристины приглянулся Гарик. И девушка хочет сделать то же, что в свое время сделала сама актриса – увести Харламова из семьи.

И все же, это невозможно будет провернуть так просто, как кажется. Несмотря на мелкие конфликты и ссоры, в паре актеров царит гармония и взаимопонимание, что подкрепляется еще и тем, что в семье воспитывается маленькая дочь, которую родители окружили теплом и заботой с самого ее рождения.

Единственным шансом для подруги может стать устранение соперницы, то есть Кристины. А сделать это можно одним из простейших способов: подтолкнуть актрису к измене. Так как образ «милой и домашней» Асмус «полетел к чертям», можно предположить, что план по устранению конкурентки активно перешел в действие, а измена Кристины остается лишь вопросом времени.