Поехали «налево»? Королева изменяет Тарзану с водителем

Сегодня, 09:31 \\ Шоу-бизнес

В этом уверены фолловеры Наташи. Глушко уехал на заработки, а певица осталась наедине со своим шофёром, к которому обращается как к любимому.

Популярная певица провела прямой эфир из личного профиля в Instagram. Королёва ехала в машине с личным водителем Андреем и они слушали прямую трансляцию с хоккейного матча.

«Наши плечи, наши спины, наше всё смотрят сейчас хоккей, а мы девочки присоединяемся, хоть и не очень понятно», - сказала Королёва на видео. Фанаты сразу же догадались, что она обращается к водителю.

Такое обращение смутило пользователей, ведь супруг Королёвой стриптизёр Тарзан отправился с выступлением в Астрахань, по словам певицы. Явно, что он сейчас не смотрит хоккейный матч, а Наташа и водитель могли поехать «налево».

Пока супруг в командировке Королева променяла шест Тарзана на баранку водителя, по мнению фанатов. К тому же в сети много слухов про ссоры и измены в семье Натальи и Сергея Глушко.

Вместе пара прожила уже более 15 лет. На слухи о супружеской неверности оба реагируют с юмором и даже создали фотосессию, где Наташа якобы застает мужа с любовницей.

У пары есть общий сын Архип, который учится и живёт в Америке. Он навещает родителей на праздниках. Нельзя отрицать, что Каролёва любит свою семью, но, возможно, что счастливая супружеская жизнь иногда даёт сбои в виде измен.


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Автор - Дарина Ваулова
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