«Хорошо, что мы спим»: Николаев публично признался в изменах с четой радиоведущих

Об этом свидетельствует комментарий под фото Романа Емельянова, где также запечатлен сам композитор.

Несколько часов назад в Instagram известного радиоведущего Романа Емельянова появился новый снимок. На нем также был запечатлен Игорь Николаев и жена владельца профиля. На снимке знаменитый музыкант прикрывал пальцем рот, используя жест «тихо». Фотография была подписана: «Пока вы спите». Николаев поспешил прокомментировать публикацию и написал: «Хорошо, что мы спим…»

Судя по вышеперечисленному, Николаев таким образом публично признался в изменах с четой радиоведущих. О тайной жизни композитора ходит множество слухов. Фанаты считают, что Николаев прикрывается счастливой семьей, постоянно публикуя многочисленные фотографии с ними, а сам в это время развлекается с многочисленными любовницами.

Игоря не раз уличали в романах с различными девушками, а одна из них даже заявляла об этом во всеуслышание. Судя по всему, очередная интрижка Игоря «вскрылась» из-за неудачного комментария в Instagram. Музыкант имеет счастливую семью и по идее должен быть счастлив. Видимо, его жена Юлия Проскурякова не дает ему того, что он хочет и из-за этого Николаев вынужден искать «острые ощущения» на стороне.