Назло королеве? Меган Маркл отказалась обедать с Дональдом Трампом

Сегодня, 16:50 \\ Шоу-бизнес

Жена принца Уильяма заявила, что не присоединиться к королевской семье во время встречи с американским лидером.

На днях зарубежные СМИ проинформировали о том, что королева Елизавета II и остальные члены британской монаршей семьи в июне снова встретятся с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Сообщается, что за деловым официальным обедом стороны обсудят важные вопросы, которые касаются сотрудничества Великобритании и США. Однако Меган Маркл, видимо, решила проигнорировать мероприятие и просто отказалась обедать с Трампом. Возможно, сделала это Маркл назло королеве, которая постоянно критикует невестку.

Однако не исключено, что Меган не увидится с Трампом из-за личных причин. Ранее бывшая американская актриса жестко критиковала политику президента и его «не совсем корректное» отношение к женщинам. По этой причине на выборах Маркл голосовала за Хилари Клинтон. При этом известно, что на встрече будут присутствовать герцоги Кембриджские.

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Автор - Светлана Тарабан
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