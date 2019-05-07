Не по залёту? Каменских опровергла слухи о беременности

Крепкие напитки, что так активно употребляла Настя за свадебным столом, развеяли догадки фанатов.

Не успели все отойти от известия о свадьбе легендарного дуэта Анастасии Каменских и Потапа, как новоиспечённой жене приписали беременность. В сети посчитали, что располневшая фигура и округлый живот певицы мог стать поводом такой скоропостижной свадьбы артистов, ведь долгие годы пара и вовсе не афишировала отношения. Однако, на горесть фанатов, бракосочетание оказалось всё-таки не по залёту. В соцсети Каменских поделилась серией фотографий с торжественного мероприятия, тем самым, опровергла все слухи о своей беременности.

На фото отчётливо заметна рюмка вблизи столовых приборов артистки на праздничном столе второго дня торжества. А во время путешествия в медовой месяц Каменских и вовсе не стеснялась пригубить шампанское на камеру. Очевидно, Насте, как мудрой женщине, должно быть известно о вреде алкоголя на раннем сроке беременности, а потому вероятнее всего, догадки фанатов не оправданы. Однако, не исключено, что уже по возвращению из медового месяца молодожёны порадуют новостью о пополнении в семье, ведь певица неоднократно заявляла в интервью о сокровенном желании стать матерью.