«Мальчик растёт не промах» - Рудковская призналась, что её шантажирует младший сын

Гном Гномыч за каждую фотосессию требует у матери новую игрушку.

Продюсер Димы Билана и влиятельная бизнес-леди Яна Рудковская с самого рождения своего младшего сына Александра Плющенко, активно занимается мальчиком. Гном Гномыч, как ребенка прозвала сама мать, регулярно ходит на уроки, изучает иностранные языки, посещается различные развивающие кружки, но львиную долю своего времени мальчик проводит на льду, где изучает искусство фигурного катания. Стоит отметить, что маленький Саша уже может делать на льду очень сложные элементы, как и его звездный отец Евгений Плющенко. Однако и характером сын явно пошел в отца.

Недавно Яна Рудковская призналась, что её шантажирует младший сын. «Вчера на прекрасном детском празднике Саша за фото потребовал игрушку. Любое фото с профессиональным фотографом он расценивает как работу, а прежде чем сделать его даже со мной, надо заранее с ним договариваться. Так что мальчик растёт не промах», - заявила знаменитость, которая поощряет подобное поведение своего шестилетнего сына.