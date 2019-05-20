«Нормальный мужик так не поступит» — Кохно осудила Дмитренко за признание в измене

Экс-участница «Дома-2» уверена, что Дмитрий «хайпует» на этой теме.

Несмотря на то, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко женаты менее двух лет, в их семье часто происходят ссоры, иногда даже с применением рукоприкладства. В феврале Дмитрий заявил, что брак трещит по швам. А недавно в эфире телепроекта «Спаси свою любовь» Дмитренко признался, что изменял законной супруге с Машей Кохно — другой участницей реалити-шоу. Тем не менее, Ольга спокойно отнеслась к признанию и продолжает в своем профиле Instagram публиковать счастливые семейные снимки. Вероятно, она намерена сохранить семью всеми силами.

В свою очередь Маша Кохно уверена, что Дмитрий поступил глупо, признавшись своей супруге во всем. Она считает, что не стоило поднимать такую пикантную тему и разводить «грязь» в эфире. По словам Маши, Дмитренко потребовался пиар, потому что их пару начали забывать. «Нормальный мужик так не поступит» — осудила Кохно Дмитренко за признание в измене.

Она отметила, что когда происходило «волшебство», Рапунцель ушла от Дмитренко и он был свободен. Поэтому, на полиграфе Дмитрий мог бы соврать, никто бы не узнал об их связи, если бы не его откровенное признание.