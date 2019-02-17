Тарзан заставил? Наташа Королёва рискует здоровьем ради красоты

Сегодня, 11:59 \\ Шоу-бизнес

Из-за просьбы супруга певица решилась на лечение хиджамой, которую многие медики относят к опасным процедурам.

Недавно в одном из интервью исполнительница Наташа Королёва рассказала о том, какие методы она использует для сохранения красоты и молодости. По словам певицы, она активно начала заниматься своей фигурой после того, как Глушко однажды попросил ее: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!».

С того времени артистка регулярно посещает тренажерный зал, следит за питанием, а также, как выяснилось, использует нетрадиционные методы омоложения. К примеру, Королёва является поклонницей гирудотерапии, а недавно испробовала на себе новый метод – хиджаму, более известный как кровопускание.

Методика процедуры заключается в обновлении крови за счет вывода застойной крови. Однако многие медики негативно относятся к данной методике и считают ее небезопасной. Специалисты в области здравоохранения отмечают, что хиджама не входит в список медицинских услуг, а потому является недоказанным и опасным методом лечения, который в основном предлагают через интернет. Неквалифицированные специалисты могут занести в организм человека различные инфекции при несоблюдении правил безопасного лечения. К хиджаме есть множество противопоказаний, о которых могут умалчивать недобросовестные лекари. А в сети можно найти не один негативный отзыв пациента о данной процедуре.

Вышеописанные факты о кровопускании говорят о том, что Наташа Королёва рискует своим здоровьем ради красоты. Неужели Глушко заставил жену пойти на этот риск? Не исключено, что певица сама решилась на сомнительные методы, боясь потерять Тарзана, который дал ее намек о своих желаниях видеть рядом молодую жену. В сети давно ходят слухи о том, Глушко изменяет супруге с молоденькими девушками. Вероятно, дабы удержать мужа возле себя, Королёва и начала экспериментировать с сомнительными методами омоложения.

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Автор - Анна Журавлева
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