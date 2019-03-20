Доверия нет? Седокова не может создать семью из-за травм прошлого

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

В этом уверены фанаты, основываясь на неудачных браках певицы и ее длительном «одиночестве».

О мужьях Седоковой известно немало. В свои 36 лет певица сумела дважды выйти замуж и родить троих детей от разных мужчин. К сожалению, ни с одним из них Седоковой не удалось сохранить крепкие любовные отношения. На данный момент уже в течение двух лет об ухажерах певицы ничего не известно. Фолловеры решили, что Анна не может создать семью из-за травм прошлого.

Многочисленные мужчины, неудачные браки, муж, который пытался отсудить у нее дочь – все это повлияло на Седокову и ее отношения с противоположным полом, уверены фанаты. Вероятно, девушка из-за этого не может строить серьезные отношения. Вполне возможно, что Анна уже не хочет заводить семью, потому что все ее попытки в окончательном итоге оказались для нее провальными. Видимо к мужчинам совсем доверия нет?

В своем Instagram Седокова недавно поделилась с фанатами советами, которые она дала бы себе маленькой. Среди них девушка отметила, что не советовала бы себе общаться с мужчинами старше на 10 лет. Она также рассказала, что ее опыт такого романа не привел ни к чему хорошему.

Второй муж певицы попытался отсудить у нее дочь и увезти ее в Америку, что ему фактическ удалось. Судя по всему, неудачные отношения Седоковой с мужчинами нанесли ей настоящую травму. Из-за всего вышеперечисленного, певица вряд ли сможет снова довериться мужчине и выйти замуж, уверены поклонники.

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Автор - Валерия Кирсанова
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