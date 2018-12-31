Плевать на мать? Дочь звезды сериала «Сваты» бросила ее в одиночестве

Сегодня, 09:59 \\ Шоу-бизнес

Об этом говорят: изолированное проживание Татьяны, редкие семейные встречи, а также скрытное существование Анны вдали от матери.

Звезда сериала «Сваты» - Татьяна Кравченко рассказала, что находилась в депрессии, когда закончила свою работу в сериале. По ее словам, ей как можно скорее хотелось принять участие в съемках новых серий. Перед каждыми съемками она сидела на специальных диетах, занималась спортом, ходила к косметологу.

Как считает Кравченко, работа в «Сватах» для нее – это подарок судьбы. Актрису можно понять, ведь она живет одна, а работа заменила ей семью. Дочь давно выросла и «выпорхнула из родительского гнезда». Сама Татьяна давно в разводе. Как она сама не раз повторяла, любовь не предназначена для ее возраста.

О дочери Кравченко мало что известно, только то, что она была круглой отличницей в школе, а также осталась жить с матерью после того, как актриса развелась с мужем. Сейчас девушка проживает отдельно от Татьяны. Она находится в гражданском браке и задумывается о детях.

Вот только с тех пор, как Анна переехала к новому возлюбленному, она словно позабыла о матери. Ни разу она не появилась с Татьяной на публике, навещая ее только в те времена, когда Кравченко давала интервью, будто ей плевать на мать. По всей видимости девушка делала это лишь для того, чтобы создать видимость идеальной семьи. У самой Татьяны были очень напряженная связь с родной матерью, возможно это могло повлиять и на ее отношения с дочерью. Ведь сложно наладить контакт с собственным ребенком, когда твоя родная мать не проявляла к тебе нежных чувств.

Вероятно, Татьяна просто не обеспечила Анну достойным воспитанием, вследствие чего, дочь звезды сериала «Сваты» бросила ее в одиночестве. Не стоит забывать, с какой теплотой Татьяна отзывалась о своей дочери, учитывая это, странно наблюдать такое отношение Анны к известной маме.

Поделиться новостью:
Автор - Елизавета Маврина
Главное за неделю

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Бывшая участница «Дом-2» считает, что бывший муж портит репутацию их маленького сына.

Выпил за любовниц. Николаев оставил жену и уехал «куражиться» в Юрмалу

Об этом свидетельствуют фото композитора в Instagram, где он позирует в компании...

Замена Гриценко. Оганесян может бросить Черно ради Бузовой

 Видимо, Йосифу придется «приударить» за Ольгой ради «хайпа» и рейтингов шоу.

Асмус не поздравила: Бабушка Харламова не дождалась поздравлений от снохи

Знаменательная дата и значимость женщины для Гарика так и не сподвигли Кристину проявить...

Это финал? Бредли Купер вышел на публику с эффектной блондинкой

Артист променял красавицу-супермодель на неизвестную блондинку.

Поцелуй от Леди Гаги. Почему Бредли Купер и Ирина Шейк расстались?

 Самая красивая пара Голливуда внезапно рассталась. По одной из версий, причиной стала...

Отца и след простыл: Ирину Шейк вместе с дочерью заметили папарацци в Лос-Анджелесе

Российская супермодель в очередной раз подогрела слуги о расставание с голливудским...

Дочь Валерия Меладзе отвернулась от отца из-за конфликтов с мачехой

Об этом свидетельствуют «вымученные» улыбки Инги при встречах с семьей отца, косые...

«Глушилка» для экстрасенсов – Татьяна Ларина требует аннулировать результаты «Последнего героя»

На фоне скандала с шоу «Голос. Дети» провидица, видимо, решила «хайпануть» на еще одном...

Лебедь «на пенсии». Волочкова опозорилась «умирающими» танцами на турниках

 Неоднозначные движения в новом шоу ставят под сомнения легендарные «таланты» балерины.

У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын

 Выяснилось, что около 7 лет назад у экс-звезды из «Дома-2» Антона Гусева был мимолетный...

Татьяна Навка в элегантном наряде и в бриллиантах очаровала гостей Каннского фестиваля

Супруга Дмитрия Пескова для светского мероприятия отдала предпочтение необычному...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ