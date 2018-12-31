Плевать на мать? Дочь звезды сериала «Сваты» бросила ее в одиночестве

Об этом говорят: изолированное проживание Татьяны, редкие семейные встречи, а также скрытное существование Анны вдали от матери.

Звезда сериала «Сваты» - Татьяна Кравченко рассказала, что находилась в депрессии, когда закончила свою работу в сериале. По ее словам, ей как можно скорее хотелось принять участие в съемках новых серий. Перед каждыми съемками она сидела на специальных диетах, занималась спортом, ходила к косметологу.

Как считает Кравченко, работа в «Сватах» для нее – это подарок судьбы. Актрису можно понять, ведь она живет одна, а работа заменила ей семью. Дочь давно выросла и «выпорхнула из родительского гнезда». Сама Татьяна давно в разводе. Как она сама не раз повторяла, любовь не предназначена для ее возраста.

О дочери Кравченко мало что известно, только то, что она была круглой отличницей в школе, а также осталась жить с матерью после того, как актриса развелась с мужем. Сейчас девушка проживает отдельно от Татьяны. Она находится в гражданском браке и задумывается о детях.

Вот только с тех пор, как Анна переехала к новому возлюбленному, она словно позабыла о матери. Ни разу она не появилась с Татьяной на публике, навещая ее только в те времена, когда Кравченко давала интервью, будто ей плевать на мать. По всей видимости девушка делала это лишь для того, чтобы создать видимость идеальной семьи. У самой Татьяны были очень напряженная связь с родной матерью, возможно это могло повлиять и на ее отношения с дочерью. Ведь сложно наладить контакт с собственным ребенком, когда твоя родная мать не проявляла к тебе нежных чувств.

Вероятно, Татьяна просто не обеспечила Анну достойным воспитанием, вследствие чего, дочь звезды сериала «Сваты» бросила ее в одиночестве. Не стоит забывать, с какой теплотой Татьяна отзывалась о своей дочери, учитывая это, странно наблюдать такое отношение Анны к известной маме.