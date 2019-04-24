«Наши Мстители»: Харламов и Басков высмеяли Кудрявцеву

Сегодня, 09:58 \\ Шоу-бизнес

Австрийские СМИ обвинили Леру в шпионаже и в политическом кризисе, но девушка намерена бороться с клеветой.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала на первые страницы газет Австрии из-за скандала с отставкой вице-канцлера. Девушка выразила возмущение на своей официальной странице в социальной сети Instagram, заявив, что намерена обратиться в Мировой суд для решения этой проблемы.

«Про тебя снимут наших Мстителей», - написал Харламов под заявлением ведущей, тем самым высмеяв её серьёзное намерение бороться с клеветой в СМИ. Популярный певец Николай Басков также не обошёл тему стороной и написал с явным сарказмом: «Вот это уровень международной карьеры. Из-за тебя люди с постов летят». Лера ответила ему более сдержанно: «Я в шоке», передав всю трагедию случившегося.

На заявление ведущей отреагировали многие звёздные друзья и знакомые: Лолита Мелявская, Дима Билан, Николай Басков, певица Валерия, Сергей Лазарев, комик Гарик Харламов. Артисты ответили Кудрявцевой, посмеявшись над её ситуацией.

В своих историях Instagram Лера также показала, что очень многие люди читают эти газеты. Возможно, что многие поверят словам издания, поэтому Кудрявцева не хочет оставлять всё на самотёк и планирует доказать свою невиновность.


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Автор - Дарина Ваулова
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