Картошку копать такими? Волочкова опозорилась ногтями-лопатами

Сегодня, 08:55 \\ Шоу-бизнес

Неаккуратный и «безобразный» маникюр на новом фото балерины насмешил пользователей сети.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками новым снимком. Она предстала перед фанатами после очередной репетиции, держа в руках свои пуанты. Женщина также сообщила, что после этого она отправится на тайский массаж, прорекламировав салон.

Пользователи сети внимательно рассмотрели опубликованный снимок. Невооруженным глазом было заметно, что маникюр балерины был неаккуратным и чрезмерно широким, как будто делал его непрофессионал, впервые взявшийся за эту процедуру. Своим новым постом Волочкова буквально опозорилась перед фанатами ногтями-лопатами. Картошку что ли копать такими?

Судя по Instagram Анастасии, она регулярно посещает салоны красоты и старается следить за собой. Подписчикам непонятно, по каким причинам в этот раз балерина прибегла к услугам непрофессионала и оставила свои ногти в таком «ужасном» состоянии. Ногти-лопаты рассмешили поклонников, и они в очередной раз убедились в «странностях» Волочковой.

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Автор - Валерия Кирсанова
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