Сильно постаревшего Степана Меньщикова из «Дома-2» не узнают фанаты

Фанаты все чаще обсуждают в Сети внешность сильно постаревшего экс-участника «Дома-2» Степана Меньщикова. Они перестали узнавать шоумена и озадачены его внешним видом.

42-летний шоумен Степан Меньщиков приобрел свою популярность на скандальном телепроекте «Дом-2». В рамках шоу участник приобрел славу ловеласа. Он заводил отношения с самыми яркими девушками «Дома-2», среди которых были Алена Водонаева и Виктория Боня.

Меньщиков уже давно покинул телестройку, обзавелся женой и детьми и даже успел развестись. Фанаты утверждают, что именно год назад после разрыва отношений с супругой Евгенией шоумен сильно преобразился. Причем метаморфозы произошли не в лучшую сторону. Поклонники Менщикова перестали его узнавать из-за того, что мужчина сильно постарел.

Однако близкие друзья экс-участника «Дома-2» объяснили «СтарХиту», что внешние изменения не мешают Меньщикову. Он остается все таким же ловеласом и не обделен женским вниманием.

Меньщиков на критику относительно своей внешности не реагирует. Он неоднократно заявлял, что не боится постареть, так как в любом возрасте намерен жить, ни в чем себе не отказывая. По словам его друзей, именно так он сейчас себя и ведет. Несмотря на то, что фанаты говорят о постаревшем виде Степана, шоумен ведет активный образ жизни. Он много работает в качестве ведущего и регулярно заводит романы с новыми девушками.