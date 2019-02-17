«Не горжусь»: Боярский признался, что карьера дочери-актрисы ему неинтересна

69-летний артист Михаил Боярский стал гостем YouTube-шоу «А поговорить?», ведущей которого является Ирина Шихман. Боярский признался, что не гордится ролями в театре и кино своей дочери-актрисы Елизаветы. Ее карьера ему неинтересна. Зато Боярский рад, что дочь стала матерью.

24 мая в эфир вышло шоу с участием Михаила Боярского. Среди череды вопросов ведущая поинтересовалась у артиста, какой из ролей своей знаменитой дочери он гордится.

Ответ оказался неожиданным. Боярский честно признался, что карьера дочери-актрисы ему неинтересна. «Да никакой не горжусь. Что мне гордиться», - заявил Боярский. Артист отметил, что дочь сама должна разбираться со своей профессией. Но позже, по мнению отца, дочь сама поймет, что все попытки стать востребованной актрисой являются романтической блажью. А главное для женщины – реализация себя как матери. С этой задачей Елизавета успешно справилась. И за это Боярский рад.

Артист не стал скрывать, что к деятельности женщин в любой области относится скептически. По его мнению, в «мужских» сферах они не могут состояться полноценно. Также он заявил, что не уважает женщин, которые получили место в обществе только благодаря замужество. И здесь Боярский отметил свою жену, добилась своего положения своими силами и является самодостаточным человеком.