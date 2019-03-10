«Глушилка» для экстрасенсов – Татьяна Ларина требует аннулировать результаты «Последнего героя»

На фоне скандала с шоу «Голос. Дети» провидица, видимо, решила «хайпануть» на еще одном якобы нечестном финале.

Уже и «Битва экстрасенсов» закончилась, и из шоу «Последний герой» Татьяна Ларина ушла одна из первых, но знаменитая провидица до сих пор пытается удержаться на плаву в медийном мире. На этот раз знаменитый экстрасенс требует аннулировать результаты «Последнего героя», шоу в котором с Татьяной жестоко поступили её «соплеменники» и выгнали на первых неделях проекта. В своем Instagram женщина утверждает, что победа в шоу — нечестная.

«Я призываю всех своих соплеменников добиваться того, чтобы результаты шоу аннулировали», – пишет Татьяна в Instagram.

Такую резкую подачу Татьяна объясняет тем, что после её ухода с проекта ей по секрету кто-то рассказал о том, что на острове, где жило племя экстрасенсов, была установлена специальная «глушилка» от сил провидцев и магов. Это было сделано, якобы, для того, чтобы уровнять людей и колдунов в своих возможностях.

Непонятно, правда, зачем это Татьяне, ведь она всё это время поддерживает племя актёров, а на экстрасенсов вообще навела порчу, чтобы никто из них не получил заветный приз.