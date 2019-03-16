Всем «любви»? Шепелев мог влюбиться в Хилькевич после совместных съемок

Сегодня, 20:04 \\ Шоу-бизнес

Звезду «Универа» Дмитрий одну из первых позвал в свое новое шоу. К чему такое «особенное» отношение?

 Недавно знаменитый ведущий Дмитрий Шепелев анонсировал выход собственного нового шоу, однако так и не раскрыл, о чем оно будет. Впрочем, он хотя бы показал первую гостью этой программы – ею оказалась звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич. Серию фото Анна и Дмитрий опубликовали со своих аккаунтов в соцсети. На них Хилькевич получилась особенно красивой, а Шепелев улыбался загадочнее, чем Мона Лиза.

 Интересен комментарий, который оставил ведущий под общими с актрисой фото. Но потому ли Дмитрий желает всем «любви», ведь при виде Анны и в нём самом могло проснуться это прекрасное чувство, может быть, впервые после смерти Жанны Фриске? Шепелев мог влюбиться в Хилькевич после совместных съемок, ведь актриса иногда действительно может быть очаровательна и остроумна, что заметно по ее личному блогу. Однако, главная проблема в том, что она замужем и от мужа у нее есть дети, поэтому больше, чем на интрижку с ней, Шепелев не может рассчитывать.

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Автор - Твардовская Нина
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