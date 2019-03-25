Лебедь «на пенсии». Волочкова опозорилась «умирающими» танцами на турниках

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

Неоднозначные движения в новом шоу ставят под сомнения легендарные «таланты» балерины.

Как известно, скандальная балерина Анастасия Волочкова готовит новый спектакль «Клоун и балерина». На роль клоуна, неожиданно,  «подписался» малоизвестный цирковой артист Николай Челноков. Уже который день Волочкова хвастается успехом проекта, демонстрируя фанатам фрагменты репетиций, которые, к слову, проходят в усадьбе мужчины. Так, в соцсети Анастасия опубликовала очередную серию снимков с будущего выступления, где позирует в компании партнёра по сцене.

Внимание привлекают неординарные позы балерины: «квадратные» изгибы на турниках и знаменитый шпагат на металлической карете. И всё бы ничего, вот только Волочкова лишь в очередной опозорилась «умирающими» танцами на турниках. Очевидно, с годами 43-летняя балерина потеряла былую форму и теперь известный лебедь в буквальном смысле ушёл «на пенсию». Примечательно, что Волочкову неоднократно предупреждали о пагубном влиянии вредных привычек на спортивную форму, намекая на закат карьеры, но, судя по всему, балерина настолько дорожит былой славой, что от отчаяния даже готова идти на крайние меры.

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Автор - Лера Тихомирова
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