Охота на невесту началась. У 7-летней дочери Киркорова уже появился первый «жених»

Алла-Виктория взрослеет и становится «мишенью» для ушлых родителей, которые хотят породниться с ее папой.

Алле-Виктории Киркоровой очень повезло родиться и расти семье знаменитого певца Филиппа Киркорова. До недавнего времени девочка общалась разве что с родным братом Мартином, реже с близнецами Пугачевыми-Галкиными и с младшей дочерью Кристины Орбакайте. Но в прошлом году девочка пошла в первый класс, причем без брата, а там ее окружили совсем незнакомые дети. И вот, когда первый учебный год Аллы-Виктории подошел к концу, у 7-летней дочери Киркорова уже появился первый «жених». Девочка рассказала о том, что некий Федя в нее влюбился, и в качестве доказательства показала Филиппу подаренную им линейку с ее именем.

При этом девочка не спешит отвечать мальчику взаимной симпатией, она, напротив, назвала Федю «дурачком» из-за того, что он дергает за косички. Стоит также заметить, что подарок Алле-Виктории действительно впечатляет, и явно его выбирал поклонник дочери Киркорова не без родителей. Наверно, мама и папа мальчика посоветовали мальчику не делать понравившейся девочке больно, а попытаться задобрить ее подарками и подружиться. Вероятно, если дочь Киркорова сможет завести дружбу с Федей, то этому будут очень рады родители мальчика. Похоже, что охота на невесту уже началась, и это одно из самых невинных и милых ее проявлений.