Спасёт ребёнок. Черно и Оганесян могут «залететь» из-за выгона с «Дома-2»

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Внезапное желание Иосифа о сыне, по мнению фанатов, может быть продуманным планом.

 Как известно, появление на проекте «Дома-2» пары Александры Черно и Иосифа Оганесян изначально вызвало бурю эмоций: скандальная «пышка» и раскрепощённый танцор неоднократно шокировали зрителей провокационными «выходками». Однако, даже череда ярких скандалов, драк и разборок с участниками проекта приедаются, как фанатам, так и телеведущим, если участники не демонстрируют красивую историю любви. Примечательно, что на этом фоне семья неожиданно задумалась о пополнении.

Уже который день Иосиф буквально терроризирует Сашу темой ребёнка, хотя ещё пару недель назад в паре остро стоял вопрос о разводе. В сети связывают такое поведение звезды «Дома-2» с возможным уходом с проекта. Не исключено, что Черно и Оганесян могут «залететь» из-за выгона с «Дома-2». Ведь, судя по примеру Рапунцель и её семьи, рождение ребёнка не только спасёт рейтинги участников, но и сохранит место на проекте. Так или иначе, а в погоне за славой ребята рискуют угробить не только личную жизнь, но и погубить счастливое детство возможного малыша.

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Автор - Лера Тихомирова
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