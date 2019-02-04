Стало известно о хитрой тактике Меган Маркл по приручению принца Гарри

Сегодня, 14:10 \\ Шоу-бизнес

Актриса Тиффани Смит заметила одну деталь в поведении герцогини Сассекской.

 Актрисе Тиффани Смит повезло получить новую роль – она готовится сыграть роль Меган Маркл в новом фильме о ее первом годе замужества. Интересно, что внешне артистка удивительно похожа на герцогиню Сассекскую – настолько, что их можно даже перепутать при беглом взгляде.

 Однако Смит не надеется «выехать» только на внешней похожести, а потому в течение нескольких месяцев подробно изучала поведение своего персонажа, списанного с реального человека. Благодаря длительному наблюдению ей стало известно о хитрой тактике Меган Маркл по приручению принца Гарри.

 По словам Смит, Маркл практически не демонстрирует открыто любовь к своему супругу, складывается впечатление, что он его любит меньше. Однако это не означает, что ее брак с принцем фейковый или «по расчету», просто, как думает Тиффани, такая «амбициозная» личность, как Меган, никогда не будет находиться под чьей-то властью. Видимо, проявление любви к человеку это тоже своеобразное «подчинение» ему, ведь влюбленным человеком намного легче манипулировать.

 Актриса уверена, что на самом деле у Маркл есть чувства к Гарри, и она даже плачет, правда, не на публике. Смит сообщает, что, возможно, у Макрл в прошлом произошел некий переломный момент, после которого она решила для себя: «Теперь мной никто не будет манипулировать, я смогу за себя постоять».

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Автор - Твардовская Нина
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