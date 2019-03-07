«Внутри нет этого чувства» - Алексей Безус окончательно расстался с Миленой Безбородовой

Сегодня, 12:43 \\ Шоу-бизнес

Участник «Дома-2» признался, что хотел бы проявлять симпатию к другим девушкам.

Пара Алексея Безуса и Милены Безбородовой уже не единожды заявляли об окончании отношений, однако, через несколько дней возлюбленные снова сходились и жили в мире до следующего конфликта, который почти всегда заканчивался расставанием. В эфире программы «Бородина против Бузовой» Алексей окончательно расстался с Миленой Безбородовой, поблагодарив ее за все прекрасные моменты, которые он испытал, находясь рядом с ней. «Я вспоминаю эти моменты... Они фантастические. И ради этого стоит жить и строить отношения», - признался Алексей со слезами на глазах. А также признался, что «Внутри нет этого чувства». Он извинился перед Миленой за все плохое, что сделал и отметил, что хочет в данной ситуации «остаться людьми», а также подарил Безбородовой шикарный букет.

Это логическое завершение подобных отношений. В одном из последних интервью Алексей рассказал, что хочет открыто проявлять симпатию к другим девушкам на проекте. Ранее Милена просила Безуса не уделять внимание другим участницам до окончания испытательного срока, даже если Алексей и уверен, что чувства прошли.

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Автор - Маргарита Фрет
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