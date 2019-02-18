«Спилил свой картофан» - В Сети высмеяли ринопластику Леонардо Ди Каприо
Звезда «Титаника», похоже, был недоволен своим носом.
Американский актер Леонардо Ди Каприо до сих пор остается кумиром миллионов девушек по всему миру. Артист прославился благодаря эпической мелодраме «Титаник», в которой он сыграл главную роль. Внешность знаменитостей всегда являлась одной из главных тем для обсуждений среди поклонников. Ди Каприо не стал исключением – пользователи сети заметили, что одна из частей лица актера заметно изменилась спустя несколько лет. Речь идет о носе Леонардо.
В сети сделали коллаж из снимков, один из которых сделан в 1997 году, другой – в 2019. Фолловеры заметили, что нос Ди Каприо стал более утонченным. Пользователи высмеяли ринопластику американского актера, поиздевавшись над его «исчезнувшим» носом, схожим на картошку. «Спилил свой картофан», «Лео нос подрезал», - пишут в комментариях интернет-комментаторы. Фолловеры заметили, что Леонардо стал выглядеть намного лучше с «новым» носом.
Некоторые заметили, что актер мог и не делать ринопластику. По мнению пользователей, с возрастом нос может менять форму. Другие предполагают, что Лео попросту поправился, поэтому сейчас нос кажется более утонченным и узким.