«Спилил свой картофан» - В Сети высмеяли ринопластику Леонардо Ди Каприо

Сегодня, 12:10 \\ Шоу-бизнес

Звезда «Титаника», похоже, был недоволен своим носом.

Американский актер Леонардо Ди Каприо до сих пор остается кумиром миллионов девушек по всему миру. Артист прославился благодаря эпической мелодраме «Титаник», в которой он сыграл главную роль. Внешность знаменитостей всегда являлась одной из главных тем для обсуждений среди поклонников. Ди Каприо не стал исключением – пользователи сети заметили, что одна из частей лица актера заметно изменилась спустя несколько лет. Речь идет о носе Леонардо.

В сети сделали коллаж из снимков, один из которых сделан в 1997 году, другой – в 2019. Фолловеры заметили, что нос Ди Каприо стал более утонченным. Пользователи высмеяли ринопластику американского актера, поиздевавшись над его «исчезнувшим» носом, схожим на картошку. «Спилил свой картофан», «Лео нос подрезал», - пишут в комментариях интернет-комментаторы. Фолловеры заметили, что Леонардо стал выглядеть намного лучше с «новым» носом.

Некоторые заметили, что актер мог и не делать ринопластику. По мнению пользователей, с возрастом нос может менять форму. Другие предполагают, что Лео попросту поправился, поэтому сейчас нос кажется более утонченным и узким.

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Автор - Анна Журавлева
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